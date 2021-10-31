"Глава ДНР" Денис Пушилин считает, что Киев готовится к провокации или войне. На это, по словам Пушилина, указывает "ряд сигналов и признаков".

Об этом Пушилин заявил в беседе с российским телеведущим Владимиром Соловьевым, видео которой размещено в YouTube.

"Все признаки, которые являются явными, и ряд других сигналов говорит о том, что Украина готовится то ли к войне, то ли к очень серьезной провокации. Например, занятие тех или иных сел или выход на границу", - сказал Пушилин.

Напомним, ранее он сообщил, что ВСУ удерживают контроль над поселком Старомарьевка на линии фронта под Гранитным.

Эту информацию подтвердил ряд донецких сайтов со ссылкой на информацию "МИД ДНР", а затем и Следственный комитет России.

Также "Страна" сообщала, что в штабе ООС опровергли обвинения "ДНР" в захвате Старомарьевки, но подтвердили обострение на Донбассе. Штаб также обвинил противника в обстрелах из крупнокалиберной артиллерии.