Так называемые "главы" "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции.

Об этом сообщает "Луганскинформцентр" в среду, 15 сентября.

Договор был подписан в режиме видеоконференции.

Ранее "ЛНР" и "ДНР" заявили о том, что завершают синхронизацию своих законов, чтобы создать единое экономическое и таможенное пространство. Это должно снять ограничения на перемещение людей, продукции и финансов между так называемыми "республиками". Планируют реализовать программы социально-экономического развития "ДНР" и "ЛНР на 2022–2024 годы.

Напомним, с 1 октября между "ЛНР" и "ДНР" исчезнет таможня. Таможенные посты работали там практически четыре года. Таможню ввели в декабре 2017 года односторонним решением донецких "властей". Исключения делались только для товаров, идущих транзитом в Россию. Что означает отмена "кордонов" между "республиками" и планы по созданию "единого экономического пространства" подробно разбиралась "Страна".