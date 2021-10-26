Представители "ДНР" 26 октября обвинили украинских военных в попытке занять поселок Старомарьевка, который находится на линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом сообщают донецкие сайты со ссылкой на информацию "МИД ДНР".

В местных телеграм-каналах сообщают, что украинские военные заняли населенный пункт в понедельник, 25 октября, и сейчас находятся там.

"Удалось связать по телефону со своими родственниками из Старомарьевки. Те дали понять, что никто никуда не ушел. Они по-прежнему в селе", - цитирует телеграм-канал "Донбасс-решает" одного из местных жителей.

О численности военных и количестве техники пока не сообщается.

В то же время телеграм-канал "Типичный Донецк" сообщает об артиллерийском обстреле села Тельманово.

По данным телеграм-каналов Донецка, в этом населенном пункте во второй половине дня слышны выстрелы, по территории поселка едут танки. Расстояние до подконтрольного Украине поселка Гранитное отсюда всего 12 километров. Стороны разделены рекой Кальмиус.

В "СЦКК ДНР" сообщают об обстреле Тельманово из 122-мм артиллерии.

"В результате обстрела обесточено 12 трансформаторных подстанций, без электроэнергии осталась больница, школа, котельная и более 350 потребителей. Также зафиксировано попадание на территорию водоканала по адресу ул. Ленина, 297", - говорится в сообщении.

Взрывной волной в двух домах выбило окна. Также пострадал поселок Новая Марьевка (поселок находится на передовой со стороны "ДНР").

Между тем, в Штабе операции Объединенных сил опровергают заявления о захвате украинскими военными села Старомарьевка в "серой" зоне Донецкой области, сообщает "Украинская правда".

Напомним, 21 октября в "ДНР" обвинили ВСУ в обстреле пригорода Донецка и сообщили, что в результате обстрела пострадали девушка и ребенок.

Ранее "Страна" писала о том, что, по данным ООН, на Донбассе за полгода стало в полтора раза больше жертв обстрелов. В частности, в период с 1 февраля по 31 июля в зоне конфликта на Донбассе погибли и ранены 62 человека из числа гражданского населения. Это на 51% больше по сравнению с предыдущими шестью месяцами.