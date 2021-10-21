Сегодня утром, 21 октября, западная окраина Донецка подверглась мощному обстрелу.

Местные жители в комментарии "Стране" оценили взрывы как наиболее громкие с начала этого года.

Характерно, что произошло это после выхода Украины из перемирия - и с отменой приказов о запрете на ответный огонь.

Рассказываем, что известно об обострении и анализируем случившееся.

Что случилось в Донецке утром 21 октября

Утром 21 октября жители Донецка проснулись от сильного взрыва.

Совместный центр по контролю и координации (СЦКК "ДНР") выпустил сообщение, в котором рассказал свою версию произошедшего.

По их данным, огонь был открыт в 07:05 утра (время совпадает в киевским и московским) со стороны подконтрольного Киеву поселка Пески.

"В направлении Лозового выпущено три снаряда калибра 152 мм и 15 снарядов - калибра 122 мм. Информация о пострадавших не поступала", - СЦКК "ДНР".

На карте ниже мы отменили оба населенные пункта.

"В результате артобстрела пострадали девушки 2003 и 2010 года рождения, а также повреждены чытыре домостроения по адресам: ул. Дружбы д.16,18,18А и Славина д.1А", - сообщает "Народная милиция "ДНР".

Украинский штаб Операции объединенных сил обстрела не прокомментировал. Он сообщил о нескольких обстрелах украинских позиций, но за пределами Донецка. Также штаб зафиксировал, что в целом количество обстрелов возросло.

Но это официальная информация с обеих сторон. При этом жители Донецка и конкретно поселка Горняк, с которыми пообщалась "Страна" и местные телеграм-каналы, обстрел подтверждают.

Как описывают обстрел жители Донецка

Одиннадцатилетняя девочка, которая чудом выжила во время утреннего обстрела Донецка, рассказала журналистам, как это было.

Дом №18 по ул.Дружбы, в котором жила девочка, разрушен ударом артиллерии. Судя по повреждениям, восстановить его уже не получится. В этот момент в здании находился мужчина, двое его детей и подруга сына. Все они получили контузии.

11-летняя Ева выскочила на улицу в пижаме. Соседка дала ей куртку и сразу забрала девочку к себе.

"Когда искала кроссовки, чтобы выйти на улицу, мне очень плохо стало, как туман стоял и очень ужасно пахло. Из-за этого мне стало плохо. И плюс еще у меня текла кровь из раны на голове", - рассказывает Ева.

В комментарии "Стране" жительница Куйбышевского района Оксана рассказала, что сначала она услышала один очень мощный взрыв. Затем - много взрывов подряд, чуть потише, которые продолжались около получаса. Во время поездки на работу в общественном транспорте она слышала, что снаряды попали в склад боеприпасов, в результате чего якобы и случилась серия хлопков. Своим детям, которые сейчас на каникулах, дончанка сегодня запретила выходить из дома.

Дончанин Виктор в комментарии "Стране" рассказал, что из-за утреннего обстрела принял решение переехать из поселка Горняк в Куйбышевском районе в квартиру к родственникам. Он опасается за здоровье и моральное состояние своей беременной жены.

Как это было рассказала еще одна очевидица.

"Все затряслось. Окна просто заколыхались. Я думала, что сейчас они вылетят. Хорошо, что они были заклеены крестом на крест скотчем, это действительно помогает. Выхожу на улицу, потому что чувствует едкий запах гари. И понимаю, что моим соседям в доме снесло крышу. Сразу же отреагировал службы, пожарные. Приехали, начали это все тушить. Как оказалось, что попали и в завод , он горит. Это нам уже сказали сотрудники, когда перекрывали дорогу. Маршруток нет, автобусов нет. Как добираться - непонятно", - рассказала местным СМИ жительница Донецка.

Также местные жители публикуют в соцсетях такие фото после обстрела. На снимке видны частный сектор, оборудование шахты и густой черный дым.

Фото: Перекличка Донецка, группа ВК

Что происходит с обстрелами на Донбассе?

Предыдущее серьезное обострение произошло более месяца назад - тогда гибли военные и много ранений получали гражданские. И пострадали несколько объектов на неподконтрольной территории - в Донецке и Докучаевске.

Сейчас эта ситуация не столько напряжена на фронте, сколько в гражданском секторе. Тот же Горняк в Куйбышевском районе Донецка обстреливают уже не первый день. Хотя там прилетов не было достаточно давно.

Удары по гражданским объектам - не единственная проблема. На днях украинский спецназ задержал в зоне разведения войск представителя "ЛНР", который прибыл туда по мандату о разминировании территории. Это вызвало серьезный кризис, и "республики" на время заблокировали работу миссии ОБСЕ, которая не осудила задержание.

И вот теперь - новый обстрел Донецка.

Последней череде обострений предшествовало решение Украины отменить приказы на ведение ответного огня. Хотя именно они были базисом для заключенного в 2020 году перемирия. И теперь оно де-юре денонсировано.

Результаты, как видим, не заставили себя ждать. Поскольку понятно, что "ответный огонь" - вещь относительная. И отмена приказов разблокировала вообще любые обстрелы.

В России уже связали сегодняшнее обострение с визитом в Киев главы Пентагона Ллойда Остина. Министр обороны США отметился словесными выпадами в адрес Москвы, заявляя, что двери НАТО для Украины открыты (правда, сроков по вступлению так и не прозвучало).

Впрочем, очередной обстрел Донецка произошел уже после отъезда Остина в Румынию - то есть это не была демонстративная акция для привлечения внимания шефа Пентагона. Скорее это выглядит как мессидж России - что Киев получил "добро" на продолжение обстрелов (независимо от того, давалось это "добро" или нет).

И это соображение интересно в контексте другого недавнего визита - замгоссекретаря Виктории Нуланд в Москву. О его итогах просачивались крайне скупые дозы информации. И можно было предположить, что стороны как минимум продолжат наводить мосты по Донбассу.

Но не исключено, что такие контакты беспокоят "партию войны", которой выгодно продолжение конфликта. Поэтому и совершаются действия, которые могут любые переговоры сделать бессмысленными. Например, с расчетом, что после обстрела Донецка на американцев в Кремле "обидятся" и контакты свернут.

Привести эта хитрая стратегия может лишь к одному - очередному срыву ситуации в серьезное обострение со стягиванием войск - как украинских к линии фронта, так и российских к границе.

Но здесь нужно понимать важную константу: воевать за Украину Запад не будет (и это прямо заявлялось прошлой весной, когда были аналогичные события). И поэтому в случае риска войны включаться в урегулирование будут на высшем дипломатическом уровне - то есть Байден и другие лидеры.

И не факт, что позиции Путина это ослабит - наоборот, весеннее обострение на фронте помогло Москве выйти на прямо контакт с новой администрацией Байдена и, по итогу, достроить "Северный поток-2" (США так и не наложили санкции).

Также важно понимать, что рано или поздно всех утомит ожидать срыва в большой конфликт. И тогда вопрос Донбасса начнут решать по существу. Если же нет, то ситуация рискует в любой момент сорваться в большую войну.