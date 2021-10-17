В Горловке, Донецкой области готовят акции протеста в связи с взятием в плен ВСУ офицера "СЦКК ЛНР". Вечером, 17 октября люди стали собираться возле базы передового патрулирования СММ ОБСЕ в Горловке. Об этом со ссылкой на информацию местных жителей сообщает горловский блогер Егор Воронов в facebook. Ранее акция протеста прошла в Донецке.

"По информации горловчан, уже около полутора часов возле входа гостиницы "Родина" идёт установка палаток, привозят дрова и стоят несколько десятков человек. "Очень похоже, что у нас тоже начинается акция протеста, как и в Донецке. Тут же находится горловский офис ОБСЕ", - отметили жители Горловки со мной в разговоре. Ждём официальной информации", - написал он

Напомним, 13 октября на Донбассе ВСУ задержали члена Совместного центра контроля от "республик" Андрея Косяка. Его обвинили в разведке позиций и убийстве. По утверждению украинской делегации в ТКГ он проводил разведку на оставленных позициях ВСУ.

После этого в "ЛНР" заявили, что "диверсанты ВСУ" захватили их представителя и прекращают диалог в ТКГ.

15 октября "ЛНР" остановила работу наблюдателей на линии фронта из-за задержания своего представителя в СЦКК. "ЛНР" отозвала гарантии безопасности, данные Украине в рамках СЦКК для работ у линии соприкосновения, до тех пор, пока украинская сторона не вернет задержанного сотрудника комиссии со стороны "ЛНР".

17 октября миссия ОБСЕ на востоке Украины приостанавливает работу из-за протестов в Донецке.