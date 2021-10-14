Появилась реакция "ЛНР" на задержание украинскими силами на линии разграничения представителя Совместного центра по контролю и координации от "республики".

Украинская сторона утверждает, что гражданин РФ Андрей Косяк вел разведку позиций ВСУ.

По данным Киева, около 10:45 группа вооруженных людей с повязками Совместного центра контроля и координации проводила разведку в оставленных позициях ВСУ. Делали они это под прикрытием работ по разминированию.

"Гарантии безопасности были предоставлены украинской стороной для проведения работ по разминированию с четким указанием маршрутов передвижения и определения предельной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ, в рамках работ по оборудованию участка местности для открытия со стороны временно оккупированных территорий КПВВ "Золотое", - сказано в сообщении украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе.

Однако в "ЛНР" это опровергают.

Там заявили, что "диверсионно-разведывательная группа ВСУ захватила в зоне разведения сил у Золотого офицера представительства ЛНР в СЦКК".

"Сегодня по согласованию с украинской стороной СЦКК сотрудниками предприятия "Луганский автодор" проводились работы по очистке дороги в районе КПВВ (контрольного пункта въезда-выезда) "Первомайск-Золотое". В это время диверсионно-разведывательная группа из состава 24-й бригады совершила вооруженное нападение, применив стрелковое оружие и захватив в плен одного из наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, осуществляющего контроль соблюдения режима прекращения огня", - сказал представитель "Народной милиции республики" Иван Филипоненко.

Он добавил, что "таким образом украинские силовики, несмотря на данные гарантии безопасности со стороны представительства СЦКК Украины, грубо нарушили Минские договоренности", а также что инцидент произошел в период проведения переговоров Контактной группы.

В Луганске потребовали от Украины немедленно освободить и вернуть представителя "ЛНР". А "глава ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что прекращает диалог с Украиной в рамках Минского формата до тех пор, пока не будет освобождён задержанный.

Ранее "Страна" подробно излагала версию Киева по поводу задержания россиянина.

Мы также приводили данные из доклада Мониторинговой миссии ООН по правам человека, согласно которым на Донбассе за полгода в полтора раза выросло число жертв обстрелов.