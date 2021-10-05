"Генпрокуратура" так называемой "ЛНР" подозревает задержанного в Грузии Михаила Саакашвили в причастности к убийству правоохранителей на Майдане в Киеве в 2014 году и возбудила против него уголовное дело.

Об этом во вторник, 5 октября, сообщают РИА Новости.

"Возбуждено уголовное дело в отношении Саакашвили Михаила Николаевича, согласно паспорту - гражданина Украины… по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также убийства двух и более лиц, совершенного общеопасным способом, по предварительному сговору группой лиц по мотивам политической и идеологической вражды, по признакам состава преступления", - говорится в сообщении.

По данным "генпрокуратуры ЛНР", в конце 2013 года по приглашению Саакашвили из Грузии в Киев прибыла группа снайперов, которая в конце февраля 2014 года вела стрельбу по митингующим и правоохранителям на Майдане.



"Известно, что в результате стрельбы на Майдане Независимости в городе Киеве, которая имела место 20 февраля года, погибли 78 гражданских и 13 сотрудников правоохранительных органов", - добавили в Генпрокуратуре.

Напомним, 1 октября Михаил Саакашвили объявил о том, что уже прибыл на свою историческую Родину, в Грузию, чтобы наблюдать за ходом выборов в местные органы власти, которые прошли 2 октября.

В то же день Саакашвили задержали в Тбилиси, поскольку на родине он уже осужден на шесть лет лишения свободы. Содержат его в комфортабельной камере-одиночке.

Днем ранее "Страна" рассказывала, что Михаил Саакашвили прибыл в Грузию на пароме Одесса - Поти, нелегально пройдя через границу в фуре грузинского дальнобойщика. Также стало известно, что на границе Грузии экс-президент прикрылся маской и фамилией жены.