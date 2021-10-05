В сети появилось видео задержания Михаила Саакашвили в Грузии в пятницу, 1 октября. На опубликованных кадрах можно рассмотреть, что все произошло во время застолья.

Правоохранители защелкивают наручники на запястьях экс-президента Грузии на фоне стола с бутылками спиртного и остатками закуски. После того, как на Саакашвили надели наручники, он продолжает что-то допивать из стакана.

Напомним, 1 октября Михаил Саакашвили объявил о том, что уже прибыл на свою историческую Родину, в Грузию, чтобы наблюдать за ходом выборов в местные органы власти, которые прошли 2 октября.

В то же день Саакашвили задержали в Тбилиси. Содержат его в комфортабельной камере-одиночке.

Днем ранее "Страна" рассказывала, что Михаил Саакашвили прибыл в Грузию на пароме Одесса - Поти, нелегально пройдя через границу в фуре грузинского дальнобойщика. Как рассказали нам источники в Госпогранслужбе, политик уехал на фуре, гружённой ящиками с продуктами, после чего авто погрузили на паром. Он почти двое суток столовался в кабине грузовика - еду и питье ему приносил водитель.