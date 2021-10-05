Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Украины Василий Боднар провел встречу с новоназначенным послом Грузии в Украине Георгией Закарашвили. Стороны обсудили задержание в Тбилиси Михаила Саакашвили, который ранее в тюрьме города Рустави объявил голодовку.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.

По данным МИД, именно Боднар поднял вопрос о задержании в Грузии Саакашвили. При этом он заявил о необходимости полного соблюдения законных прав и интересов политика.

Также, по данным ведомства, Боднар поблагодарил грузинскую сторону за предоставление разрешения на посещение Саакашвили украинским консулом для оказания ему консульской и правовой помощи.

В свою очередь, Георгий Закарашвили заявил о готовности приложить максимальные усилия для активного развития сотрудничества двух стран.

Также заместитель министра иностранных дел Украины Боднар принял копии верительных грамот от Георгия Закарашвили.

Кроме того, собеседники обсудили актуальные вопросы отношений Украины и Грузии, региональную безопасность.

Напомним, 1 октября Михаил Саакашвили объявил о том, что уже прибыл на свою историческую Родину, в Грузию, чтобы наблюдать за ходом выборов в местные органы власти, которые прошли 2 октября.

В то же день Саакашвили задержали в Тбилиси. Содержат его в комфортабельной камере-одиночке.

Днем ранее "Страна" рассказывала, что Михаил Саакашвили прибыл в Грузию на пароме Одесса - Поти, нелегально пройдя через границу в фуре грузинского дальнобойщика. Как рассказали нам источники в Госпогранслужбе, политик уехал на фуре, гружённой ящиками с продуктами, после чего авто погрузили на паром. Он почти двое суток столовался в кабине грузовика - еду и питье ему приносил водитель.