В МИД Украины провели встречу с новым послом Грузии в Украине. Фото: mfa.gov.ua

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Украины Василий Боднар провел встречу с новоназначенным послом Грузии в Украине Георгией Закарашвили. Стороны обсудили задержание в Тбилиси Михаила Саакашвили, который ранее в тюрьме города Рустави объявил голодовку.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.

По данным МИД, именно Боднар поднял вопрос о задержании в Грузии Саакашвили. При этом он заявил о необходимости полного соблюдения законных прав и интересов политика.

Также, по данным ведомства, Боднар поблагодарил грузинскую сторону за предоставление разрешения на посещение Саакашвили украинским консулом для оказания ему консульской и правовой помощи.

В свою очередь, Георгий Закарашвили заявил о готовности приложить максимальные усилия для активного развития сотрудничества двух стран.

Также заместитель министра иностранных дел Украины Боднар принял копии верительных грамот от Георгия Закарашвили.

В МИД Украины прошла встреча с новым послом Грузии

Кроме того, собеседники обсудили актуальные вопросы отношений Украины и Грузии, региональную безопасность.

Напомним, 1 октября Михаил Саакашвили объявил о том, что уже прибыл на свою историческую Родину, в Грузию, чтобы наблюдать за ходом выборов в местные органы власти, которые прошли 2 октября.

В то же день Саакашвили задержали в Тбилиси. Содержат его в комфортабельной камере-одиночке.

Днем ранее "Страна" рассказывала, что Михаил Саакашвили прибыл в Грузию на пароме Одесса - Поти, нелегально пройдя через границу в фуре грузинского дальнобойщика. Как рассказали нам источники в Госпогранслужбе, политик уехал на фуре, гружённой ящиками с продуктами, после чего авто погрузили на паром. Он почти двое суток столовался в кабине грузовика - еду и питье ему приносил водитель.

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