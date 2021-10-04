Государственный департамент США прокомментировал задержание в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили. Вашингтон призвал Тбилиси продемонстрировать справедливое отношение к задержанному и заявил, что внимательно следит за ситуацией.

Как пишет "Интерфакс-Украина", об этом сказал 4 октября официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

По словам Прайса, власти США осведомлены о задержании Саакашвили и следят за развитием событий.

"Мы призываем власти Грузии убедиться в том, что Саакашвили обеспечивают справедливое обращение в соответствии с грузинским законодательством, а также с международными обязательствами Грузии в области прав человека", - сказал представитель Госдепа.

Между тем по заявлению премьер-министра Грузии, который сослался на информацию спецслужб, Саакашвили и его сторонники после выборов в стране планировали беспорядки и даже убийства.

Ранее "Страна" рассказывала, какие уголовные дела заведены на Саакашвили в Грузии. Все они связаны с серьезными преступлениями. По некоторым из них уже вынесены заочные приговоры.

Мы также подробно разбирались, как политик проник в Грузию.