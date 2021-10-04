Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого 1 октября арестовали в Тбилиси, может отказаться от экстрадиции в Украину и остаться на Родине.

Об этом сообщил Георгий Чивиашвили, адвокат Саакашвили, как сообщает "РИА Новости".

"Что касается вопроса об экстрадиции, позиция Михаила Саакашвили в этом вопросе такова, что он прибыл в Грузию, на свою Родину, и собирается вести политическую борьбу. Возможно, он откажется от экстрадиции", - сказал Чивиашвили.

Сегодня, 4 октября, адвокаты Саакашвили впервые увиделись со своим подзащитным в тюрьме. Всего его интересы защищают четверо юристов.

Напомним, 1 октября Саакашвили рассказал о своем возвращении в Грузию, в тот же день его задержали. На родине он заочно приговорен к шести годам тюрьмы.

Также сообщалось, что экс-президент содержится в тюрьме в комфортных условиях: он сидит в одиночной камере с телевизором, пользуется уважением персонала, его состояние регулярно проверяет врач.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему партия Саакашвили потерпела поражение на выборах в Грузии и что теперь с ним будет.