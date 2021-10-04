К бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который с 1 октября задержан в Тбилиси, в тюрьме на Родине относятся хорошо и называют "господин президент". Содержат его в комфортабельной камере-одиночке.

Об этом сообщает российская газета "КП" со ссылкой на источник.

На данный момент Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении № 12 в Рустави. Он находится в одиночной камере с круглосуточным видеонаблюдением, в которой есть уборная и телевизор. В распоряжении Саакашвили мобильный телефон, возле камеры дежурят сотрудники. Предусмотрено и трехразовое питание, однако Саакашвили объявил голодовку. Каждые три часа врач проводит ему контроль давления.

Кроме того, большая часть сотрудников тюрьмы - поклонники Саакашвили и называют его "господин президент". При этом, по словам собеседника издания, во времена президентства Саакашвили тюрьмы были другие.

"Небо и земля. Саакашвили в своей тюрьме не продержался бы и трех дней! Ему повезло, что времена изменились - он бы нам рассказал, чей он шпион! Повинился бы на видео. У нас тогда сидели хорошо. Тихо", - сказал источник "КП".

Напомним, 1 октября Саакашвили заявил о своем возвращении в Грузию, в тот же день его задержали. На родине экс-президента заочно приговорили к шести годам тюремного заключения.

Также "Страна" подробно разбиралась, зачем Саакашвили вернулся в Грузию, где его неминуемо ждала тюрьма.