Народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, которая накануне призналась в отношениях с Михаилом Саакашвили, рассказала о том, что украинские власти на дипломатическом уровне экс-президенту Грузии еще никак не помогли. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на утро такого контакта не было, но должно обязательно произойти", - сказала она.

При этом Ясько утверждает, что в Грузию Саакашвили полетел, поскольку "не мог поступить иначе".

"Он находится сейчас в Грузии, арестован, по моей информации, в Тбилиси. Поехал в Грузию, потому что не мог поступить иначе, поскольку он очень сильно любит свою родину и считает, что когда она нуждается в помощи, то нужно быть с народом Грузии... Он заявлял не единожды, что будет возвращаться в Грузию, чтобы защищать волеизъявление грузинского народа, а оно проходит как раз сегодня, сегодня - день местных выборов... Он сделал так с большим сердцем, понимая разные риски", - добавила она.

При этом нардеп раскритиковала коллегу Иванну Климпуш-Цинцадзе из-за ее вопроса об отношениях с женатым мужчиной.

"Если бы госпожа Климпуш-Цинцадзе, и не только она, думала об Украине и о защите украинских интересов, то что-то личное ее точно не должно было бы интересовать. Мне стыдно, что есть такие комментарии. Во-вторых, тот хейт (ненависть - Ред.), который действительно иногда выходит от личной жизни, я считаю, что это недопустимо, потому что каждый имеет право на защиту своей личной жизни", - парировала Ясько.

Напомним, Ясько рассказала "Стране", поедет ли вслед за Саакашвили в Грузию.

Также мы писали о том, что Ясько намекнула на то, что Саакашвили разводится с женой Сандрой Рулофс.