Европейский Союз, в связи с недавним задержанием экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, призвал Тбилиси и грузинскую оппозицию к сдержанному поведению и уважению верховенства права.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter-аккаунте.

"После возвращения бывшего президента Грузии Саакашвили в Грузию и его последующего ареста ЕС призывает как власти, так и оппозицию в Грузии действовать сдержанно и уважать верховенство закона", - написал он.

Кроме того, в ЕС заявили о необходимости уважать правовую процедуру и выносить справедливые и прозрачные судебные решения, руководствуясь верховенством закона.

"Инклюзивный парламентский процесс, политическая стабильность и судебная система, пользующаяся доверием граждан Грузии, являются предпосылками для того, чтобы Грузия углубила свое партнерство с ЕС в соответствии с Ассоциацией", - сказано в сообщении.

Напомним, 1 октября Саакашвили заявил о своем возвращении в Грузию и в тот же день его задержали. Ранее он был заочно осужден на шесть лет тюремного заключения.

Также сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили исключает возможность помилования Саакашвили.