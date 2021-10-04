В Грузии сотрудники полиции из-за превышения скорости останавливали машину, в которой ехал Михаил Саакашвили. Однако правоохранители не узнали бывшего главу государства.

Об этом сообщила соратница Саакашвили, член "Единого национального движения" Эка Херхеулидзе в эфире Мтавари.

По ее словам, машину, в которой Саакашвили ехал из Батуми в Тбилиси, остановили из-за слишком высокой скорости. Водитель получил штраф, при этом правоохранители не узнали бывшего президента. В автомобиле Саакашвили надел медицинскую маску.

Кроме того, Херхеулидзе рассказала, что ко дню ареста (1 октября), Саакашвили уже четыре дня был в Грузии и добирался в страну он довольно долго. О своем пути на Родину Саакашвили собирается рассказать позже.

Напомним, 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию и в тот же день его задержали в Тбилиси. При этом, по словам сторонников экс-президента, Саакашвили к моменту ареста находился на родине уже четыре дня, однако власти не знали об этом.

Также сообщалось, что несмотря на возвращение Саакашвили, его партия потерпела поражение на выборах в Грухии. Что будет дальше с экс-президентом подробно разбиралась "Страна".