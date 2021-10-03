До своего задержания в Тбилиси 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находился на территории страны четыре дня.

Как передает информационно-аналитический портал "Грузия Online", об этом в день задержания заявила член партии Саакашвили "Единое национальное движение" Эка Херхеулидзе.

За время, проведенное на воле, политик успел побывать в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и других городах.

"Сегодня не первый день, когда Саакашвили находится в Тбилиси. Он уже четвертый день в Грузии. И у власти об этом не было никакой информации", - сказала Херхеулидзе.

По ее мнению, такая неосведомленность власти - гораздо более серьезная проблема, чем нахождение Саакашвили в тюрьме.

"Начнем с того, что сегодня власть проявила полную беспомощность. Искали человека за пределами Грузии, утверждали, что его здесь нет, мы им упорно говорили, что он здесь. Несмотря на это, Саакашвили был задержан в Тбилиси. Кстати, вчера (то есть 30 сентября - Ред.) он находился около здания администрации правительства, совсем рядом. Но они не смогли его поймать. Им удалось задержать его только сегодня", - сказала Херхеулидзе.

Ранее "Страна" рассказывала, какие уголовные дела заведены на Саакашвили в Грузии и на каком основании его задержали 1-го числа.

Мы также сообщали о задержании хозяина квартиры в Тбилиси, в которой находился экс-президент.