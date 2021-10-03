Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал, что задержанный 1 октября Михаил Саакашвили планировал устроить в стране после выборов. Также он заявил, что власти не собираются выдавать политика Украине.

Об этом премьер сказал 3 октября в интервью телеканалу Imedi.

По словам Гарибашвили, о планах заговорщиков знали спецслужбы. Подробно раскрывать он их не стал, сказал, что коротко опишет намерения Саакашвили и его сторонников, чтобы народ знал, "насколько грязна провокация".

"Они, вероятно, смогли бы мобилизовать максимум 10 тысяч человек, и тогда полиции, конечно же, пришлось бы его арестовать, в том числе с применением специальных средств. В этом случае рассматривалось убийство нескольких лидеров оппозиции, чтобы полностью делегитимизировать наше правительство. Они показали бы за рубежом, что мы полностью потеряли легитимность. Мол, вы видите, что происходит: они убивают лидеров оппозиции. Тогда они потребовали бы отставку правительства и назначение новых выборов", - рассказал премьер.

По его мнению, Саакашвили - больной человек, который действительно верил, что возможна такая провокация.

"Я уже говорил, и хочу напомнить этому человеку, что они играют с огнем. Эти люди не уничтожат страну и никто не разрушит страну. Еще раз хочу призвать их к мудрости. Я знаю, что даже в их группе были противники этого сценария, и между ними была большая ссора. Это отдельная тема, но эти люди не понимают, что сейчас не правительство 2003 года и не правительство 1990-х. Мы другие люди и контролируем все их провокационные действия", - заверил Гарибашвили.

Он добавил, что Саакашвили просится назад в Украину, но Грузия его не отдаст.

"Саакашвили настоятельно просит, чтобы его вернули в Украину. Но он сможет вернуться в Украину только после того, как проведет на родине за решеткой весь положенный срок", - заявил премьер Грузии.

Ранее "Страна" приводила информацию СМИ о том, как Саакашвили смог пробраться в Грузию.

Мы также писали о задержании хозяина тбилисской квартиры, в которой скрывался Саакашвили.