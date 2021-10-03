Центральная избирательная комиссия Грузии объявила результаты местных выборов, обработав почти все протоколы. Об этом сообщает телеканал "Рустави-2".

Так, по данным ЦИК, из 3 743 избирательных участков голоса подсчитаны на 3 740. Поэтому результаты практически не изменятся.

Выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", набрав 46,56% голосов избирателей. Второе место заняла оппозиционная партия "Единое национальное движение", за которую проголосовали 30,7%.

На третьем месте оказалась партия Георгия Гахарии "За Грузию" – 7,79%. После них идет "Лела для Грузии" (2,71%). Остальные набрали менее 2% голосов.

Напомним, второй тур выборов мэров пройдет в пяти крупных грузинских городах – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Согласно подсчету голосов ЦИК, в указанных населенных пунктах никто из кандидатов не смог преодолеть 50-процентный барьер.

До этого "Страна" писала, что согласно экзитполам лидировала "Грузинская мечта", которой люди отдавали 47,6% голосов. Партии экс-президента Михаила Саакашили "Единое национальное движение" прогнозировали 27,1%.