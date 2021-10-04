Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого могли тайком ввезти в Грузию на трейлере, который возит зелень в Украину, находится на территории Грузии с 29 сентября.

Об этом сообщает прокуратура этой страны в понедельник, 4 октября.

Прокуратура предъявила обвинение в рамках расследования о незаконном пересечении Саакашвили госграницы гражданам Зурабу и Шалве Цоцория, которые доставили Саакашвили на своей машине из Поти в одно из селений в регионе Самегрело.

"Задержанные 29 сентября 2021 года после незаконного пересечения Саакашвили государственной границы на своем автомобиле обеспечили его транспортировку в назначенное место, в одно из селений региона Самегрело, откуда Саакашвили отправился в Тбилиси и обосновался в квартире Элгуджи Цомая для временного проживания", - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что отец и сын Цоцория - работники порта Поти.

Напомним, Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Так и случилось - он был задержан на квартире Цомая в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави у него одиночная камера с мобильным телефоном и телевизором.

Хозяина конспиративной квартиры в Тбилиси, где скрывался Михо, Цомая тоже арестовали по обвинению в укрывательстве преступлений.