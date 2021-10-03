В воскресенье, 3 октября, грузинская прокуратура предъявила обвинение владельцу квартиры в Тбилиси, в которой скрывался находившийся в розыске экс-президент Михаил Саакашвили. Хозяин квартиры обвиняется в "укрывательстве преступлений".

Об этом сообщает сайт прокуратуры Грузии.

Обвинение предъявлено гражданину Грузии Э.Ц. по статье "укрывательство преступлений" в связи с фактом незаконного нарушения государственной границы гражданином Украины Михаилом Саакашвили, говорится в заявлении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в рамках проходящего расследования было установлено, что Э.Ц. знал, что Саакашвили разыскивался сотрудниками правоохранительных органов Грузии за совершение тяжкого преступления, однако, несмотря на это, предоставил ему свою квартиру в Тбилиси.

Прокурор Грузии ранее называл эту квартиру на проспекте Гурамишвили в Тбилиси "конспиративной".

В прокуратуре отмечают, что Э.Ц. был задержан 1 октября, ему грозит срок тюремного заключения от 1 до 4 лет.

"Следует отметить, что в связи с фактом незаконного нарушения границы Михаилом Саакашвили в МВД расследование ведется по статье 344 (незаконная перевозка мигрантов через государственную границу Грузии или(и) создание им соответствующих условий для незаконного пребывания в Грузии) уголовного кодекса Грузии", - говорится в заявлении.

По данным телеканала TV Pirveli, Саакашвили задержали в одной из квартир на проспекте Гурамишвили в Тбилиси, 1 октября. В прокуратуре Грузии перечислили все имеющиеся на Саакашвили дела и открыли новое.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал о планах Саакашвили вернуться в Грузию.