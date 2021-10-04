Сегодня, 4 октября, стали известны подробности попадания Михаила Саакашвили в Грузию. Это новая приключенческая история - после того, как он в 2017 году незаконно прорвался в Украину.

Как оказалось, до задержания 1 октября он находился на родине уже два дня. Туда он попал тайком, после чего ездил по стране на авто.

"Страна" собрала и публикует новые подробности прорыва Михо - теперь уже на первую свою родину.

Маршрут нового прорыва Саакашвили

До задержания в Рустави 1 октября Михаил Саакашвили находился в Грузии два дня.

Изначально не было известно, каким именно образом он попал на родину. Сообщалось лишь, что официально границу - ни украинскую, ни грузинскую - он не пересекал.

Читатели могут помнить предыдущий марш-бросок Михо - как в сентябре 2017-го он прорывался в Украину на пешем переходе из Польши. А спустя три месяца бегал по киевской крыше, после чего был задержан. На этот раз приключения у него выдались не менее увлекательными.

Сегодня СМИ стало известно, что экс-президента 29 сентября ввезли в страну на трейлере, который поставили на паром, курсирующий между Украиной и Грузией.

Помог Саакашвили Элгуджа Цомая. Он уроженец Абаша - города на западе страны; долгое время работает водителем трейлера и возит зелень из Грузии в Украину.

"Миша въехал в Грузию в трейлере Элгуджи и всю дорогу сидел в вентиляционной кабине машины", - сообщил СМИ родственник Цомая.

По его словам, трейлер Цомая пересек госграницу Грузии в Поти - портовом городе на северо-западе страны.

Порт Поти. Фото с официального сайта

"Страна" узнала от источников в Госпогранслужбе Украины детали поездки Саакашвили.

По их информации, сведения о нелегальном переходе кордона экс-президентом, украинским властям сообщила грузинская сторона. В базе данных украинской погранслужбы нет отметок о пересечении границе Украины Михаилом Саакашвили. То есть, покинул он страну нелегально.

"Это просто фантастическая авантюра в духе Михо. Дело в том, что фуры, которые грузятся на паром уходящий в Грузию, досматриваются выборочно. Есть специальные сканнеры, но прогнать все грузовики через них невозможно, это устроило бы пробку и задержки в отправке парома. По данным грузинской полиции, Михо договорился с водителем-дальнобойщиком Элгуджей Цомаем, который загрузил в Одессе продукты.

27 сентября еще до подъезда к пограничному пункту в Черноморске под Одессой, Саакашвили спрятался в фургоне. При переходе кордона пограничники попросили открыть фуру, заглянули внутрь и пропустили", - рассказал источник в ГПСУ.

Дальнейший путь Саакашвили сложился довольно просто. Уже на борту парома "Vilnius" Саакашвили вылез из фуры и почти двое суток времени перехода, столовался в кабине грузовика – еду и питье ему приносил водитель. На грузовой палубе также есть санузлы для водителей, на верхнюю палубу бывший президент Грузии не поднимался, чтобы не привлекать внимания.

29 сентября паром прибыл в Поти. И экс-президент повторил ту же незатейливую комбинацию, спрятавшись в трейлере в вентиляционной кабине. Грузинские пограничники не осматривали его тщательно и грузовик благополучно выехал через КПП в Поти. Затем Михо вылез из фуры и пересел в легковую машину своих сторонников, которые были уже извещены о прибытии Саакашвили.

От возвращения до задержания

По версии следствия, из Поти Саакашвили направился в одно из селений в регионе Самегрело. Ехать туда на авто около двух часов.

Двоим гражданам, работникам порта - Зурабу и Шалве Цоцория - прокуратура предъявила обвинение. Якобы именно они везти Михо в этом направлении.

На видео, видео, размещенных Саакашвили в соцсетях, указывалось, что он находится в Батуми. Якобы туда экс-президент отправился из региона Самегрело. Расстояние - 167 километров, время в пути - около трех часов.

Однако задержан Михо был не в Батуми, а в Тбилиси - в 375 километрах. Интересно, что во время этого шестичасового пути полиция останавливала машину с Саакашвили.

По ее словам соратницы Саакашвили Эки Херхеулидзе, авто тормозили из-за слишком превышения скорости. Водитель получил штраф. Но патрульные не узнали бывшего президента под медицинской маске на лице.

Если обнародованные перемещения верны, экс-президент Грузии дважды успел объездить объехать морское побережье страны.

Доехав в Тбилиси, Саакашвили обосновался на конспиративной квартире Элгуджа Цомая.

По данным прокуратуры, мужчина знал, что Саакашвили разыскивался силовиками за совершение тяжкого преступления, однако, несмотря на это, предоставил ему свое жилье в Тбилиси. В воскресенье, 3 октября, Элгуджа Цомая обвинили в укрывательстве преступлений. Он был задержан 1 октября, ему грозит до 4 лет тюрьмы.

Когда именно экс-чиновник добрался в Тбилиси неизвестно. Проживал он там в квартире Цомая на проспекте Гурамишвили. Там и был задержан. Силовикам открыл дверь сам, сопротивление не оказывал.

На первых кадрах после задержания Саакашвили уже в наручниках и улыбается.

Из Тбилиси он был направлен в в 12-е пенитенциарной учреждение в Рустави. Что будет дальше с экс-президентом подробно разбиралась "Страна".