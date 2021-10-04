В понедельник, 4 октября, в грузинском городе Рустави тысячи сторонников бывшего президента страны Михаила Саакашвили собрались возле тюрьмы, где политик находится после задержания.

Об этом сообщает Deuche Welle.

По данным издания, многие их митингующих прибыли в Рустави из других регионов страны. Об этом свидетельствуют колонны машин с флагами Грузии, которые ехали к месту проведения акции.

Возле тюрьмы также установили большую сцену, с которой, как ожидается, к участникам митинга будут обращаться политические лидеры. В толпе сторонников политика виднеются флаги Украины, Азербайджана, ЕС, НАТО. Некоторые из митингующих держат в руках плакаты с надписями "Нет политическому преследованию!", "Свободу Михаилу Саакашвили" и т.д.

Прибыв к тюрьме, где держат Саакашвили, его сторонники таким образом решили поддержать политика и потребовали его освобождения.

К митингу также присоединились сотрудники организации "Офис простых решений и результатов", созданной в Украине по инициативе Саакашвили.

Всего возле тюрьмы насчитывают около трех тысяч митингующих.

На месте, где собрались митингующие, дежурит много полиции и спецназ. Возле территории тюрьмы выставили металлические ограждения.

Напомним, недавно Саакашвили вернулся в Грузию впервые за восемь лет. В 2013 году он покинул Родину после того, как закончился его второй президентский срок. Сейчас политик занимает должность главы Исполнительного комитета реформ Украины.

После того, как политик прибыл в Грузию он сразу же призывал сторонников к маршу на Тбилиси. В ответ на это грузинские власти назвали его клоуном.

"Страна" подробно рассказывала, зачем Саакашвили поехал в Грузию и что его там ожидает далее.