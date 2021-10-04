Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили прибыл в Грузию на пароме Одесса – Поти, нелегально пройдя границу в фуре грузинского дальнобойщика.

Об этом "Стране" сообщили источники в Госпогранслужбе Украины.

По их информации, сведения о нелегальном переходе кордона экс-президентом, украинским властям сообщила грузинская сторона. В базе данных украинской погранслужбы нет отметок о пересечении границе Украины Михаилом Саакашвили. То есть, покинул он страну нелегально.

"Это просто фантастическая авантюра в духе Михо. Дело в том, что фуры, которые грузятся на паром уходящий в Грузию, досматриваются выборочно. Есть специальные сканнеры, но прогнать все грузовики через них невозможно, это устроило бы пробку и задержки в отправке парома. По данным грузинской полиции, Михо договорился с водителем-дальнобойщиком Элгуджей Цомаем, который загрузил в Одессе продукты. 27 сентября еще до подъезда к пограничному пункту в Черноморске под Одессой, Саакашвили спрятался в фургоне. При переходе кордона пограничники попросили открыть фуру, заглянули внутрь и пропустили", - рассказал источник в ГПСУ.

Дальнейший путь Саакашвили сложился довольно просто. Уже на борту парома "Vilnius" Саакашвили вылез из фуры и почти двое суток времени перехода, столовался в кабине грузовика – еду и питье ему приносил водитель. На грузовой палубе также есть санузлы для водителей, на верхнюю палубу бывший президент Грузии не поднимался, чтобы не привлекать внимания.

29 сентября паром прибыл в Поти. И экс-президент повторил ту же незатейливую комбинацию, спрятавшись в трейлере в вентиляционной кабине. Грузинские пограничники не осматривали его тщательно и грузовик благополучно выехал через КПП в Поти. Затем Михо вылез из фуры и пересел в легковую машину своих сторонников, которые были уже извещены о прибытии Саакашвили. На авто Михаил Саакашвили приехал в Батуми, где и сделал видеоролик о своем возвращении.

Для проверки информации о нелегальном переходе границы Михаилом Саакашвили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины начато служебное расследование.

Напомним, в первый день октября Михаил Саакашвили объявил о том, что уже на свою историческую Родину, в Грузию. для того, чтобы наблюдать за ходом выборов в местные органы власти, которые прошли 2 октября.

В то же день Саакашвили задержали в Тбилиси. Содержат его в комфортабельной камере-одиночке.

Между тем, в Грузии на местных выборах проиграла партия Михаила Саакашвили "Единое нацдвижение". Что ожидает политика после этого на его Родине разбиралась в отдельном материале.