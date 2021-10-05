Вчера, 4 октября, экс-президент Грузии и глава украинского Офиса простых решений Михаил Саакашвили, который арестован и находится в тюрьме города Рустави, передал через адвокатов письмо к своим землякам-единомышленникам.

Михаил Саакашвили заявил, что продолжает голодовку и не намерен обращаться к врачам даже в случае ухудшения здоровья. Он также написал, что готов умереть за Грузию.

Письмо Саакашвили зачитал журналистам его адвокат Ника Гварамия, как передает портал "Грузия Online".

"Хочу, чтобы граждане Грузии знали о моем решении. Я вернулся, чтобы помочь нашему народу в деле восстановления свободы и демократии.

Как и ожидалось, режим меня арестовал, но я остаюсь свободным человеком будучи за решеткой. Как вам наверно известно, я объявил голодовку. Хочу, чтобы вы знали - я не прекращу ее ни в коем случае, до тех пор, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены.

Я очень люблю жизнь, но голодовка, в любом случае, продлится до конца моей жизни. Моим существованием я своему народу большую помощь не окажу. Готов хотя бы своей отверженностью подтвердить, что за Грузию стоит жить и стоит умереть.

Мне точно известно, на что я иду. Не хотел доставлять горечь членам своей семьи и близким, но предварительно отказался от предложения врачей, и о какой-либо форме медицинского вмешательства в случае если я буду находится в бессознательном состоянии. Я пишу это не для того, чтобы вы опустили руки, а для того, чтобы вы стали активней", - написал Саакашвили.

Напомним, ранее "Страна" в материале "Столовался на борту парома" выяснила новые подробности переезда Саакашвили в Грузию из Одессы.