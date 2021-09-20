Правоохранители задержали экс-сотрудника Главного управления Министерства внутренних дел, которого подозревают по делу об убийстве митингующих на Майдане в 2014 году и который скрывался от следствия.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Подозреваемый в феврале 2014 года работал в руководстве управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве. По версии следствия, он якобы организовал теракт и убийство митингующих. Таким образом он, по утверждению следствия, "планировал устрашить людей и препятствовать перемещению участников Евромайдана к Верховной Раде, где они хотели поддержать голосование за возвращение к Конституции 2004 года" (вероятно речь идет о событиях 18 февраля 2014 года).

В итоге, сообщает Офис генпрокурора, трое человек погибли, 14 - получили тяжелые травмы, 59 - травмы средней степени тяжести.

Кроме того, в Офисе генпрокуроре рассказали, что мужчина скрывался от суда и следствия после получения подозрения в начале сентября 2021 года, после этого его объявили в розыск.

Напомним, "Страна" писала о том, что по делу о расстрелах на Майдане будут судить пулеметчика спецотряда "Омега".

Также мы сообщали, что двоим подозреваемым по делу Майдана "беруктовцам" суд дал по три года тюрьмы.