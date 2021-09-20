Дела Майдана. Задержан экс-сотрудник МВД, которого подозревают в организации теракта и убийства митингующих
Правоохранители задержали экс-сотрудника Главного управления Министерства внутренних дел, которого подозревают по делу об убийстве митингующих на Майдане в 2014 году и который скрывался от следствия.
Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Подозреваемый в феврале 2014 года работал в руководстве управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве. По версии следствия, он якобы организовал теракт и убийство митингующих. Таким образом он, по утверждению следствия, "планировал устрашить людей и препятствовать перемещению участников Евромайдана к Верховной Раде, где они хотели поддержать голосование за возвращение к Конституции 2004 года" (вероятно речь идет о событиях 18 февраля 2014 года).
В итоге, сообщает Офис генпрокурора, трое человек погибли, 14 - получили тяжелые травмы, 59 - травмы средней степени тяжести.
Кроме того, в Офисе генпрокуроре рассказали, что мужчина скрывался от суда и следствия после получения подозрения в начале сентября 2021 года, после этого его объявили в розыск.
Напомним, "Страна" писала о том, что по делу о расстрелах на Майдане будут судить пулеметчика спецотряда "Омега".
Также мы сообщали, что двоим подозреваемым по делу Майдана "беруктовцам" суд дал по три года тюрьмы.