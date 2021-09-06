В Офисе генпрокурора считают, что майдановцев 20 февраля 2014 года на Институтской расстреливал пулеметчик из спецназа внутренних войск "Омега".

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По версии следствия, пулеметчик участвовал в убийстве участников протеста 20 февраля 2014 года на Институтской в Киеве вместе с так называемой "черной ротой" Беркута.

В сообщении Офиса генпрокурора указывается, что он "непосредственно принял участие в в групповом совершении теракта - совершении выстрелов на поражение из огнестрельного оружия по безоружным участникам акции протеста на Институтской". При этом пулеметчик надел маску-балаклаву "для предотвращения своей идентификации и избежания уголовной ответственности". Прокуроры заявляют, что фигурант ранил двух участников Евромайдана. .

Обвиняемому инкриминируется превышение полномочий работником правоохранительного органа, совершение теракта, умышленные убийства и покушения на умышленные убийства, а также воспрепятствование проведению собрания, митингов, шествий. Прокуроры уже передали в Печерский суд Киева соответствующий обвинительный акт. Скоро начнется судебный процесс.

Отметим, что "беркутовцы", а такое прочие силовики, которые сейчас такое проходят обвиняемыми по этому делу, отрицают свою причастность к расстрелам на Майдане и называют обвинение полностью сфальсифицированным.

Напомним, "Страна" писала о том, что в июне Шевченковский суд Киева объявил приговор по делу "беркутовцев" Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня, которых обвиняют в разгоне Майдана 30 ноября 2013 года. Они получили по три года лишения свободы.

Также мы сообщали о том, как нардеп Кива потребовал от Рады пересмотреть дела Майдана и прекратить преследования бойцов "Беркута".