Михаилу Саакашвили удалось пересечь границу Грузии благодаря паспорту с фамилией его жены и маске на лице. Об этом рассказал сам экс-президент этой страны, передает "Sputnik Грузия".

"Я приехал по паспорту с фамилией жены и не снимал маску на таможенном контроле, сославшись на опасный вариант коронавируса дельта-сигма. Вот и весь секрет моего незаметного проникновения на Родину", - сообщил политик.

По его словам, в ночь приезда патрульный оштрафовал его за спущенную на подбородок маску и даже не узнал его при этом.

Напомним, 1 октября Михаил Саакашвили объявил о том, что уже прибыл на свою историческую Родину, в Грузию, чтобы наблюдать за ходом выборов в местные органы власти, которые прошли 2 октября.

На Родине экс-президента заочно приговорили к шести годам тюремного заключения. В то же день Саакашвили задержали в Тбилиси. Содержат его в комфортабельной камере-одиночке.

Днем ранее "Страна" рассказывала, что Михаил Саакашвили прибыл в Грузию на пароме Одесса - Поти, нелегально пройдя через границу в фуре грузинского дальнобойщика. Как рассказали нам источники в Госпогранслужбе, политик уехал на фуре, груженной ящиками с продуктами, после чего авто погрузили на паром. Он почти двое суток столовался в кабине грузовика - еду и питье ему приносил водитель.