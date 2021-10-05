В Грузии арестовали отца и сына, которые встретили Саакашвили в Поти
В Тбилиси суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для отца и сына, которые в порту Поти (город на западе Грузии) встретили экс-президента Михаила Саакашвили, который нелегально прибыл в страну на пароме.
Об этом сообщил адвокат Георгий Гогинава, пишет "РИА Новости".
Тбилисский суд выбрал меру пресечения в виде предварительного заключения для двух граждан по делу о незаконном пересечении границы Михаилом Саакашвили.
"Сторона защиты требовала залог в виде меры пресечения, но суд решил удовлетворить ходатайство прокуратуры", - сказал авдокат.
По словам Гогинавы, его подзащитные контактировали с Саакашвили и помогали ему перемещаться по Грузии, однако обвинения в укрывательстве защитник считает безосновательными.
Ранее мы писали, что в Грузии задержали хозяина квартиры, в которой находился Саакашвили.
Также "Страна" подробно анализировала, зачем Саакашвили решил вернуться на родину, где его неминуемо ждала тюрьма.
Между тем в тюрьме экс-президент объявил голодовку и не намерен обращаться к врачам даже в случае ухудшения здоровья.