С 8 по 10 октября неподконтрольная Украине территория Луганской области, где с начала октября включили отопление, останется без света, воды и связи. С электричеством будут только стратегические объекты и предприятия.

Как сообщают местные СМИ, отключение связано с необходимостью проведения плановых ремонтных работ на высоковольтной линии "Шахты-Победа", которая обеспечивает территорию "ЛНР" электроэнергией.

Отключение запланировано с 19:00 8 октября (пятница) до 10:00 10 октября (воскресенье) 2021 года.

Работа стационарной связи будет обеспечена только для медицинских учреждений, аварийных служб, насосных станций, предприятий пищевой промышленности и крупных супермаркетов.

В связи с низким уровнем напряжения в электрической сети возможны перебои с водоснабжением, поэтому жителей просят запастись водой заранее.

Как писала "Страна", 7 октября Киев также ждет мини-блэкаут накануне. Из-за ремонта сетей некоторые дома окажутся без света. Список адресов, по которым отключат электричество и время отключения можно посмотреть по ссылке.

Напомним также, что в регионах, где введена "красная" зона карантина запрещено отключать электричество за долги.