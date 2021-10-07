В четверг, 7 октября, в Киеве электричество отключат во многих муниципальных и частных домах для того, чтобы провести ремонтные работы и техническое переоснащение.

Об этом сообщает "ДТЭК Киевские электросети".

"Многие работы в сетях невозможно проводить без выключения электроэнергии, так как от этого зависит безопасность людей, которые ремонтируют оборудование. Плановые отключения - это самый эффективный способ проводить техническое обслуживание и модернизацию электросетей", - объяснили в компании.

Без света окажется ряд домов, общественных заведений и предприятий. Список адресов, по которым отключат электричество и время отключения можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в Украине в регионах, где введена "красная" зона карантина запретили отключать электричество за долги.

Также "Страна" сообщала, что в Италии значительно поднимут тарифы на коммунальные услуги. В частности подорожает электричество. За счет подорожания электричества на 29,8% и газа на 14,4%, среднестатистическая итальянская семья будет платить за коммунальные услуги на 300 евро больше (около 9,3 тыс. грн).