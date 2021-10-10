В субботу, 9 октября, "глава ЛНР" Леонид Пасечник своим указом приостановил работу пункта пропуска через линию разграничения в районе "Станицы Луганской". Пересечь линию разграничения люди теперь смогут лишь по неким особый случаям.

Об этом сообщает "Луганский информационный центр".

Выезд в Украину граждан с регистрацией на неподконтрольной части Луганской области будет производиться только на основании списков, сформированных "постоянно действующей рабочей группой", при наличии одного из следующих оснований:

обучение в Украине;

необходимость ухода за близким родственником;

погребение родственника;

в исключительных случаях при необходимости экстренного пересечения на основании решения "рабочей группы" и по согласованию с "Министерством госбезопасности".

Выезд в Украину граждан с пропиской на подконтрольной Украине территории не ограничивается.

Въезд на непокдонтрольную территорию граждан, не имеющих регистрации в "ЛНР", будет производится также на основании списков при наличии одного из следующих оснований:

лечение;

обучение;

необходимость ухода за близким родственником;

погребение родственника;

в исключительных случаях при необходимости экстренного пересечения на основании решения "рабочей группы" по согласованию с "МГБ".

Въезд граждан с пропиской на непокдонтрольной территории не ограничивается.

Списки для пересечения формируются на основании поданных заявок и приложенных документов.

Также при въезде в "ЛНР" граждане с повышенной температурой тела и симптомом ОРВИ или положительным ПЦР-тестом с регистрацией на неподконтрольной территории подлежат обязательной госпитализации. Не имеющим регистрации на оккупированной территории во въезде будут отказывать.

Граждане, не имеющие симптомов ОРВИ и имеющие отрицательный результат ПЦР-теста (срок действия 3 дня) освобождаются от обязательной самоизоляции. Граждане, не имеющие симптомов ОРВИ и не имеющие отрицательного результата ПЦР-теста, обязаны обеспечить самоизоляцию по месту проживания сроком 14 дней.

Такие меры в "ЛНР" объясняют ухудшением ситуации с коронавирусом.

Указ Пасечника вступил в силу в день его опубликования - 9 октября.

Отметим, что "Станица Луганская" была единственным работающим КПВВ на линии разграничения на Донбассе.

Тем временем Россия ослабила ограничения для украинцев на границе. Российский погранпункт "Нехотеевка" на границе с Харьковской областью с 1 октября начал впускать жителей "ДНР" и "ЛНР" с ID-картами. Обратно выехать можно также с этим документом.

Также мы писали, что на неподконтрольном Украине Донбассе на границе между "ЛНР" и "ДНР" демонтируют таможенный пост.