На неподконтрольном Украине Донбассе на границе между так называемыми "ЛНР" и "ДНР" демонтируют таможенный пост. Эти работы выполняют сотрудники "государственного таможенного комитета ЛНР" и "министерства доходов и сборов ДНР". В пятницу, 1 октября, ровно в 10:00 стартовал демонтаж шлагбаумов и ограничительных знаков на таможенном посту.

Об этом пишут сепаратистские СМИ.

Мероприятие проходит в рамках реализации "Договора о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции между "ДНР" и "ЛНР", который вступил в силу накануне, 30 сентября.

Напомним, так называемые "главы" "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции.

Ранее "ЛНР" и "ДНР" заявили о том, что завершают синхронизацию своих законов, чтобы создать единое экономическое и таможенное пространство. Это должно снять ограничения на перемещение людей, продукции и финансов между так называемыми "республиками". Планируют реализовать программы социально-экономического развития "ДНР" и "ЛНР на 2022–2024 годы.

Таким образом, с 1 октября между "ЛНР" и "ДНР" исчезнет таможня. Таможенные посты работали там практически четыре года. Их ввели в декабре 2017 года односторонним решением донецких "властей". Исключения делались только для товаров, идущих транзитом в Россию. Что означает отмена "кордонов" между "республиками" и планы по созданию "единого экономического пространства" подробно разбиралась "Страна".