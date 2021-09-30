После обмена ратификационными грамотами вступил в силу договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции между "ДНР" и "ЛНР", о старте которой стало известно в начале сентября.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

В торжественной церемонии обмена участвовали "министры иностранных дел" "ДНР" и "ЛНР" Наталья Никонорова и Владислав Дейнего.

Договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции "главы" "республик" Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали 15 сентября в режиме видеоконференцсвязи. 22 сентября "Народные советы" "ЛНР" и "ДНР" ратифицировали документ. Согласно его положениям, он вступает в силу после обмена ратификационными грамотами.

Соглашение предусматривает введение в "ДНР" и "ЛНР":

общего таможенного тарифа;

единого порядка регулирования внешнеторговой деятельности;

единой методологии статистики внешней и взаимной торговли;

унифицированного законодательства в сфере таможенного регулирования, включая идентичные правила определения таможенной стоимости товаров.

В рамках экономической интеграции были приняты программы социально-экономического развития "республик" на 2022–2024 годы. Так, в них планируют повысить среднюю зарплату в 2,3 раза - до 35 тысяч рублей (около 12 800 гривен), а среднюю пенсию – в 1,3 раза до 13,8 тысяч рублей (5 000 гривен). Также планируется создать 70 000 рабочих мест и выдать жилищные сертификаты.

30 сентября Пасечник и Пушилин провели первое заседание единого экономического совета, сформированного в рамках договора. Они приняли положение о единой экономической комиссии.

Кроме того, в четверг единый экономический совет утвердил общий таможенный тариф.

Ранее "Страна" разбирала, зачем "ДНР" и "ЛНР" отменили таможню и будут ли они объединяться.

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