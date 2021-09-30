Заработал договор между "ДНР" и "ЛНР" о едином экономическом пространстве. "Главы МИД" обменялись грамотами
После обмена ратификационными грамотами вступил в силу договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции между "ДНР" и "ЛНР", о старте которой стало известно в начале сентября.
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
В торжественной церемонии обмена участвовали "министры иностранных дел" "ДНР" и "ЛНР" Наталья Никонорова и Владислав Дейнего.
Договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции "главы" "республик" Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали 15 сентября в режиме видеоконференцсвязи. 22 сентября "Народные советы" "ЛНР" и "ДНР" ратифицировали документ. Согласно его положениям, он вступает в силу после обмена ратификационными грамотами.
Соглашение предусматривает введение в "ДНР" и "ЛНР":
- общего таможенного тарифа;
- единого порядка регулирования внешнеторговой деятельности;
- единой методологии статистики внешней и взаимной торговли;
- унифицированного законодательства в сфере таможенного регулирования, включая идентичные правила определения таможенной стоимости товаров.
В рамках экономической интеграции были приняты программы социально-экономического развития "республик" на 2022–2024 годы. Так, в них планируют повысить среднюю зарплату в 2,3 раза - до 35 тысяч рублей (около 12 800 гривен), а среднюю пенсию – в 1,3 раза до 13,8 тысяч рублей (5 000 гривен). Также планируется создать 70 000 рабочих мест и выдать жилищные сертификаты.
30 сентября Пасечник и Пушилин провели первое заседание единого экономического совета, сформированного в рамках договора. Они приняли положение о единой экономической комиссии.
Кроме того, в четверг единый экономический совет утвердил общий таможенный тариф.
Ранее "Страна" разбирала, зачем "ДНР" и "ЛНР" отменили таможню и будут ли они объединяться.
Мы также сообщали о планах России довести доходы в "ЛДНР" до уровня ростовских.