Россия в течение следующих 3 лет выделит на социально-экономические потребности "ДНР" и "ЛНР" около 900 млрд рублей (около 330 млрд грн). Об этом говорится в "Программе ускоренного социально-экономического развития территорий на 2022-2024 годы", утвержденной российским правительством. Документ есть в распоряжении журналистов проекта Радио Свобода "Донбасс.Реалии".

Согласно внутренним российским данным, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса проживает около 2,9 миллиона человек. 38% из них – пенсионеры.

Средняя зарплата – 15 тысяч рублей, на 20 тысяч меньше, чем в соседней Ростовской области. В планах Кремля через три года, в 2024-м, вывести уровень доходов в "ЛДНР" к показателям той же Ростовской области 2019 года.

При этом издание отмечает, что военная составляющая содержания "ДНР" и "ЛНР" финансируется отдельно.

Согласно данным украинской разведки, управление социально-экономической жизнью на неподконтрольном Донбассе осуществляется через Межведомственную комиссию по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины, созданную в декабре 2014 года, пишет "Донбасс.Реалии".

Финансирование происходит через московский Благотворительный фонд поддержки международных гуманитарных проектов. Руководитель Межведомственной комиссии и председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда – заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров. Кроме того, ряд сотрудников этого фонда занимают должности в руководстве "ДНР" и "ЛНР".

В Донецке – это заместители руководителя "правительства ДНР" Владимир Пашков и Владимир Антонов, руководитель аппарата "правительства" Владимир Ежиков и Виктор Колесник – "советник главы ДНР". В Луганске работниками Благотворительного фонда является "советники главы ЛНР" Виталий Кузнецов и Никита Дворников (настоящие фамилии Виталий Якуш и Никита Картошкин), "министр промышленности ЛНР" Сергей Неверов (настоящее имя Сергей Богданов) и председатель наблюдательного совета местной компании "Востокуголь" Андрей Разин (Андрей Чурин).

Как писала "Страна", "главы" "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции.

Напомним, с 1 октября между "ЛНР" и "ДНР" исчезнет таможня. Таможенные посты работали там практически четыре года. Таможню ввели в декабре 2017 года односторонним решением донецких "властей". Исключения делались только для товаров, идущих транзитом в Россию. Что означает отмена "кордонов" между "республиками" и планы по созданию "единого экономического пространства" подробно разбиралась "Страна".