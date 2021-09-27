Россия может открыть масштабное финансирование для увеличения пенсий и зарплат в "республиках" Донбасса. И делать это на протяжении как минимум трех лет.

Цель - выравнивание уровня доходов в этих регионах с Ростовской областью России. Так, по крайней мере, заявляют в украинской разведке, которая поделилась информацией с западными СМИ.

Интересно, что о таких планах сами сепаратисты говорят уже давно. И теперь они подтверждаются и с украинской стороны.

"Страна" разбиралась в том, зачем Россия собирается вливать деньги в "республики".

Что сообщила украинская разведка

Россия в 2022-2024 годах выделит на зарплаты и пенсии в "ДНР" и "ЛНР" астрономическую сумму - более 900 миллиардов рублей (порядка 330 миллиардов гривен).

Такими данными с "Радио Свобода" поделилась украинская разведка.

Издание получило копию российской правительственной "Программы ускоренного социально-экономического развития территорий на 2022-2024 годы". Где "ДНР" обозначена как "Территория 1", а "ЛНР" - "Территория 2".

Документ, как утверждается, правительством РФ уже утвержден.

В программе обозначается следующая проблема: почти три миллиона населения "республик", за исключением 38% пенсионеров, получают среднюю зарплату в размере 15 тысяч рублей. Что на 20 тысяч ниже соседней Ростовской области.

Поэтому ставится задача - за три года дотянуть уровень доходов "ДНР" и "ЛНР" до ростовского уровня образца 2019 года.

По мнению украинских разведчиков, на которых ссылается "Радио Свобода", эти планы направлены на полную интеграцию Донбасса в российскую экономику. Реализация их уже началась: замминистра экономики Сергей Назаров уже выезжал в Ростовскую область и провел там совещание с представителями Донецка и Луганска - дав им соответствующие указания.

Сообщение украинской разведки можно было бы рассматривать со скепсисом - в конце концов, ГУР постоянно фонтанирует заявлениями относительно ситуации на неподконтрольных регионах Донбасса, которые потом не подтверждаются.

Однако в данном случае разговоры о том, что "республики" будут доводить до уровня выплат в Ростове, идут не первый день.

20% от всех расходов Украины

Впервые о планах "догнать Ростов" заявил "глава ДНР" Денис Пушилин еще в начале 2020 года. Тогда он дал прогноз, что к 2022 году зарплаты и пенсии в Донецке сравняются с Ростовской областью.

Движение в этом направлении началось в январе 2021 года, когда минимальные пенсии с нового года подняли на 17% - до 5616 рублей или 2021 гривен. Летом прошло еще одно повышение - до 6570 рублей (2400 грн). В Украине эта сумма сейчас составляет 1854 гривен и с декабря она вырастет до 1934.

Также в начале года подняли зарплаты учителям "республики", а потом провели еще одно повышение летом. После чего уровень доходов преподавателей превысил украинский.

Тема сравнения с Ростовской областью снова всплыла в начале сентября.

Денис Пушилин и его коллега Леонид Пасечник, возглавляющий "ЛНР", сделали тогда совместное заявление о том, что начинают слияние "республик" в единое экономическое пространство. Одной из целей было заявлено повышение уровня доходов - до уровня соседних российских регионов.

"Увеличить среднюю заработную плату в целом по экономике в 2,3 раза до 35 тысяч рублей, повысить среднюю пенсию в 1,3 раза до 13,8 тысячи рублей. Средняя заработная плата бюджетников достигнет 29 тысяч рублей", - говорится в совместном заявлении Пушилина и Пасечника.

Данные украинской разведки дополняют эту картину конкретными суммами, которые Россия будет выделять на эти цели: порядка 110 миллиардов гривен в год. Это чуть меньше десятой части всех расходов бюджета Украины в 2021 году.

Но нужно понимать, что выделяемые Москвой деньги не идут на финансирование силовых структур "ЛДНР" (это отдельные статьи расходов). Поэтому, если убрать из расчетов украинские затраты на силовиков, а также госдолг, то российские ассигнования на Донбасс только в наступающем году составят более 20% от расходной части всего бюджета Украины.

И это, конечно, очень много. Вся сумма, которую планируют выделить неподконтрольному Донбассу, превышает 12 миллиардов долларов - то есть по $4 млрд в год.

Для сравнения - утвержденная для Украины в прошлом году программа МВФ stand-by предусматривает $5 миллиардов на 18 месяцев. Но это в долг под проценты, а не безвозмездно. Да и в расчете на душу населения, если сравнивать с "ДНР" и "ЛНР" - сумма для Украины в десять раз меньше.

Когда "ЛДНР" сравняются с Ростовской областью?

Зарплаты. В "ДНР" средняя зарплата составляет по официальным данным 15 200 рублей (5540 гривен).

В Ростовской области сейчас это 36 880 рублей (13 440 гривен). А в 2019 году, о котором пишет украинская разведка, средняя зарплата в Ростовской области 32 419 рублей (11 815 гривен).

Иными словами, в "республиках" планирую поднять среднюю зарплату более, чем вдвое. В первую очередь за счет бюджетного сектора, где доходы уже подтягивают до уровня соседнего российского региона.

Учителя первой и высшей категории в "ДНР" уже с надбавками получают на руки от 30 до 40 тысяч рублей (10 950 - 14 580 гривен). Примерно те же цифры и в Ростовской области.

Врачи в "ДНР" зарабатывают от 20 тысяч рублей (7300 гривен). В Ростовской области зарплаты в поликлинике стартуют с 32 тысяч рублей (11 660 гривен).

Но общую статистику в "ДНР/ЛНР" тянет вниз коммерческий сектор, где зарплаты очень низкие, и цифры в районе 20 тысяч рублей здесь считаются высокими. Но, видимо, рассчитывают, что после увеличения денег бюджетникам и пенсионерам, подрастут доходы и в частном секторе.

Пенсии. В "ДНР" минимальная пенсия составляет 6 571 рубль (2400 гривен).

В Ростовской области - прожиточный минимум пенсионера 9445 рублей (3445 гривен). В 2019 году была 8488 рублей (3090 гривен).

Хорошей пенсией, которую получают людей с 35-летним стажем в "ДНР", считается 15 400 рублей (5600 гривен). До июльского повышения эта сумма была 10 200 рублей (3700 гривен).

В Украине средняя пенсия - 3779 гривен. В Ростовской области средняя пенсия по старости - 15 338 рублей (5590 гривен).

Что это все означает?

Ситуация с увеличением затрат на социально-экономическое развитие "республик" начала меняться в 2020 году: Пушилин, как мы уже говорили, анонсировал первые повышения выплат, которые весь 2021 год шли по графику.

Также с лета 2021 года начала решаться застарелая проблема долгов по зарплате на местных заводах. Что сопровождалось заменой управляющих структур олигарха Курченко на прямое подчинение российским госменеджерам.

Ни то, ни другое невозможно было себе представить без политической воли Москвы.

С одной стороны, появление этой воли связывали с выборами в Госдуму, где приняли участие и жители Донбасса с российскими паспортами. Таким образом Кремль пытался усилить поддержку "Единой России" за счет лояльного Путину электората.

Тем более, что почти все бюджетники обеих "республик" уже приняли гражданство России. И увеличение зарплат именно им, конечно, поспособствовало итоговому результату.

С другой стороны, вряд ли лишь под голосование выделялись бы такие средства. То есть цели Москвы явно были шире, чем выборы. И данные о том, что финансирование "республик" будет лишь набирать обороты, это подтверждают.

То есть имеются и какие-то другие резоны в усилении российской поддержки жителей "ЛДНР".

Точкой отсчета здесь можно считать 24 апреля 2019 года - когда Путин позволил давать российское гражданство всем, кто живет на неподконтрольном Украине Донбассе. Это был своеобразный намек только что избранному президенту Зеленскому: окно возможностей для урегулирования еще открыто, но бесконечно этот процесс длиться уже не будет.

Зеленский тогда отреагировал с раздражением. И впервые с момента избирательной кампании обратился к Путину в достаточно резких выражениях.

Но дальше вроде бы по Донбассу наметился прогресс. У Зеленского стремились провести саммит Нормандской четверки, поэтому выполнили все условия Москвы для его проведения: согласились на формулу Штайнмайера и развели войска на трех участках фронта (о чем еще в 2016 году договаривались с Порошенко, но тот ничего не исполнил).

Однако после встречи с Путиным в Париже начался откат. Испуганный "красными линиями" националистов Зеленский отказался от новых разведений войск - а это ключевой способ остановить войну.

Да и в целом Парижский саммит никаких прорывов не показал. Москве стало понятно, что быстрых шагов для деэскалации от Киева ждать не стоит. И уже в январе 2020 года в "республиках" начинаются разговоры о достижении уровня зарплат Ростовской области.

Весь предыдущий год напряжение по Донбассу лишь нарастало - с перерывом на местные выборы, под которые Киев согласился на перемирие и действительно оно некоторое время продержалось. Но когда выборы закончились, началась новая эскалация и обстрелы. А зимой-весной 2021 года ситуация вообще чуть не скатилась в прямое столкновение Украины и России.

Параллельно Зеленский начал политические репрессии против политсил, которые выражали мнению юго-востока и призывали к миру с Россией. То есть было уже очевидно, что ни о каком урегулировании в рамках "Минска" и с этой украинской властью ни о чем договориться не получится.

С чем, видимо, и связано усиление экономической интеграции "ДНР" и "ЛНР" в Россию. Пока м видим только старт этого процесса. Но после его завершения даже теоретическая возможность вернуть Украине Донбасс дипломатическим путем будет закрыта.