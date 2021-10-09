Российский погранпункт "Нехотеевка" на границе с Харьковской областью с 1 октября начал впускать жителей "ДНР" и "ЛНР" с ID-картами. Обратно выехать можно также с этим документом.

Раньше у людей, прописанных на неподконтрольной территории Донбасса, на этом погранпункте требовали только внутренний паспорт в форме книжечки.

Те, кто поменял его на id-карту, вынуждены были въезжать через пункт пропуска Чертково в Ростовской области.

Теперь же ограничение для Нехотеевки снято. К id-карте нужно будет иметь отдельный документ о прописке на территориях "ДНР" или "ЛНР".

Эту информацию "Стране" рассказали перевозчики, которые возят из Украины через Россию на Донбасс. А также подтвердили в Telegram-каналах, где обсуждают условия пересечения границы.

Также ввели еще одно послабление: добавили возможность близким родственникам или законным представителям сопровождать лицо, имеющее основание для въезда в Россию.

"Например, ребенок 17 лет едет к бабушке по материнской линии в РФ. Его может сопровождать отец ребенка", - пишут в пабликах.

Ранее "Страна" информировала, как работает маршрут из Киева в "ЛНР" через Россию, и чем живет Луганск на восьмом году войны.

Также мы писали, что на неподконтрольном Украине Донбассе на границе между так называемыми "ЛНР" и "ДНР" демонтируют таможенный пост. Эти работы выполняют сотрудники "государственного таможенного комитета ЛНР" и "министерства доходов и сборов ДНР".