"ЛНР" отозвала гарантии безопасности, данные Украине в рамках СЦКК (Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня) для работ у линии соприкосновения, до тех пор, пока украинская сторона не вернет задержанного сотрудника комиссии со стороны "ЛНР".

Об этом сообщил руководитель "представительства ЛНР" в СЦКК Михаила Филипоненко в пятницу, 15 октября.

Фактически, работа наблюдателей на линии фронта остановлена. Также в "ЛНР" ограничат передвижения миссии ОБСЕ.

"В связи с захватом и пленением наблюдателя СЦКК при выполнении своих служебных обязанностей, нами были предприняты следующие меры: было поставлено условие украинской стороне, что пока не будет освобожден наблюдатель СЦКК, мы отзываем все гарантии безопасности, ранее данные, по выполнении работ на линии боевого соприкосновения. Ограничивается ряд маршрутов передвижения миссии ОБСЕ. Также мы поставили условие о прекращении обсуждении любых вопросов до освобождения нашего сотрудника", - сообщил Филипоненко.

Представитель "ЛНР" сказал, что, как только Украина освободит задержанного наблюдателя, "ЛНР" будет готова сесть за стол переговоров для обсуждения возобновления наблюдения и координации на линии соприкосновения.

Напомним, 13 октября на Донбассе ВСУ задержали члена Совместного центра контроля от "республик" Андрея Косяка. Его обвинили в разведке позиций и убийстве. По утверждению украинской делегации в ТКГ он проводил разведку на оставленных позициях ВСУ. После этого в "ЛНР" заявили, что "диверсанты ВСУ" захватили их представителя и прекращают диалог в ТКГ.