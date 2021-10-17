Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приостановила свою миссию по наблюдению на востоке Украины. Это произошло после протестов возле штаб-квартиры миссии в Донецке.

О приостановке агентству Reuters сообщил 17 октября главный наблюдатель.

В субботу, 16 октября, около 200 демонстрантов вышли на встречу с наблюдателями ОБСЕ, требуя освободить задержанного украинскими военными сотрудника СЦКК от "ЛНР". Как отмечает агентство, миссия уже сталкивалась с протестами в Донецке, но на этот раз демонстранты заблокировали вход в отель, где базируются наблюдатели.

"Из соображений безопасности мы приостановили наши операции", - сказал Яшар Халит Чевик агентству. При этом он добавил, что наблюдатели не почувствовали угрозы со стороны протестующих.

Между тем Донецкое агентство новостей сообщает, что акция протеста началась в пятницу. Люди собрались у здания донецкого офиса СММ ОБСЕ в гостинице Park Inn с требованием реакции на захват украинскими силовиками в плен представителя "ЛНР" в СЦКК. Участники разбили палаточный городок, объявив свой протест бессрочным.

"Протестующие... заблокировали выход из гостиницы сотрудникам ОБСЕ, поскольку они не выполняют своих функций – соблюдение прав человека. Пусть теперь посидят и послушают, что говорят люди", - сказал один из активистов Андрей Федченко.

Напомним, 13 октября на Донбассе ВСУ задержали члена Совместного центра контроля от "республик" Андрея Косяка. Его обвинили в разведке позиций и убийстве.

После этого инцидента "ЛНР" остановила работу своих наблюдателей на линии фронта. По словам представителей "республики", Косяка захватили украинские диверсанты, причем при взятии его в плен применялось стрелковое оружие.