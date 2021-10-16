Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) готова способствовать налаживанию диалога между Киевом и "ЛНР" по захваченному в среду украинскими военными наблюдателю "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом говорится в заявлении миссии ОБСЕ, опубликованном на ее официальном сайте.

"Наблюдатели не были непосредственными свидетелями упомянутого события. СММ получила информацию от Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований только после того, как это событие уже произошло. Согласно методологии отчетности СММ, неподтвержденная косвенная информация не отражается в отчетах Миссии. Тем не менее СММ готова способствовать налаживанию диалога между сторонами на местах, если они будут обращаться за таким содействием, и об этой готовности стороны уже неоднократно были проинформированы", - пишут в заявлении.

Накануне в "ЛНР" заявили, что "украинские диверсанты" во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое на Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК уроженца Алчевска Андрея Косяка.

При этом украинская сторона утверждает, что его задержали, потому что он проводил разведку позиций украинских военных. Кроме того, заявили, что он был в розыске за убийство, совершенное в 2010 году. В "ЛНР" опровергают информацию о разведке и обвинили украинские спецслужбы в пытках и применении психотропных веществ во время допроса своего представителя, а СММ ОБСЕ - в бездействии относительно его освобождения.

Представительство "ЛНР" в СЦКК в четверг, 14 октября, прекратило все контакты с Киевом до освобождения Косяка. В пятницу представительство отозвало все гарантии безопасности, данные на работы у линии соприкосновения и ограничило передвижение миссии ОБСЕ.