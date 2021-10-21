В результате обстрела пригорода Донецка из 122-мм и 152-мм орудий сегодня утром, 21 октября, пострадала девушка 2003 г.р. и ребенок 2010 года рождения.

Об этом сообщает "народная милиция ДНР".

Согласно сообщению, из-за случившегося "ДНР" требует от международных наблюдателей СММ ОБСЕ зафиксировать результат применения украинской стороной артиллерийских орудий калибром 122 и 152 мм.

Напомним, представители "ДНР" обвинили Украину в обстреле из крупнокалиберной артиллерии села Лозового, которое расположенное на западной окраине Донецка.

Ранее мы рассказывали, что в сентябре на Донбассе обстреляли из минометов город Счастье. Был травмирован глава местной администрации.

Также сообщали, что, по данным ООН, на Донбассе за полгода стало в полтора раза больше жертв обстрелов. В частности, в период с 1 февраля по 31 июля в зоне конфликта на Донбассе погибли и ранены 62 человека из числа гражданского населения. Это на 51% больше по сравнению с предыдущими шестью месяцами.

Кроме того, мы писали, что в конце сентября на Донбассе под обстрелами погиб украинский военный.