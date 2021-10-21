В Донецке утром в четверг, 21 октября, людей разбудила серия сильных взрывов. Представители "ДНР" обвиняют Украину в обстреле из крупнокалиберной артиллерии села Лозового, которое расположено к западу от Донецка.

"Огонь был открыт в четверг в 07:05 мск (время совпадает с киевским) со стороны подконтрольного Киеву поселка Пески. В направлении Лозового выпущено три снаряда калибра 152 мм и 15 снарядов - калибра 122 мм. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Местные жители также сообщают, что во время обстрела попали в местный завод "Атон". Там произошел пожар, а территория вокруг предприятия перекрыта.

Напомним, в сентябре главком ВСУ Валерий Залужный отменил запрет на открытие ответного огня без согласования с командованием, что фактически являлось выходом из соглашения о перемирии на Донбассе, которое заключили прошлым летом. "Страна" подробно об этом писала.

Также мы сообщали, что 13 октября Украина задержала в Луганской области уроженца Алчевска Андрея Косяка, члена Совместного центра по контролю и координации от "ЛНР". "Страна" писала о том, как захват пленного из "ЛНР" изменит конфликт на Донбассе.