Наблюдатели ОБСЕ базирующиеся в Горловке возобновили патрулирование после акций протеста. Об этом говорится в отчете ОБСЕ

"В 15:40 18 октября команда Миссии отметила, что ранее зафиксированные навесной замок и цепь убрали с автомобильных ворот передовой патрульной базы Миссии в Горловке, и что эти ворота были открыты", - говорится в отчете.

Перед зданием базы наблюдатели видели ранее установленную палатку, однако в этот раз, согласно сообщению, не зафиксировали людей и транспортных средств поблизости.

Таким образом, команда СММ покинула пункт постоянного базирования (ППБ) миссии для осуществления патрулирования и вернулась в 16:03.

Ранее "Страна" писала, что возле передовой патрульной базы в Горловке и возле офиса ОБСЕ в Донецке устроили акции протеста. Это произошло после того, как 13 октября на Донбассе ВСУ задержали члена Совместного центра контроля от "республик" Андрея Косяка. Его обвинили в разведке позиций и убийстве. По утверждению украинской делегации в ТКГ он проводил разведку на оставленных позициях ВСУ.

После этого в "ЛНР" заявили, что "диверсанты ВСУ" захватили их представителя и прекращают диалог в ТКГ.

15 октября "ЛНР" остановила работу наблюдателей на линии фронта из-за задержания своего представителя в СЦКК. "ЛНР" отозвала гарантии безопасности, данные Украине в рамках СЦКК для работ у линии соприкосновения, до тех пор, пока украинская сторона не вернет задержанного сотрудника комиссии со стороны "ЛНР".

17 октября миссия ОБСЕ на востоке Украины приостанавила работу из-за протестов в Донецке.