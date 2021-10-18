В Украине отреагировали на возмущения в "ЛДНР" по поводу задержания представителя "ЛНР" на линии разведения, после чего работа миссии ОБСЕ на Донбассе была заблокирована. Судя по реакции спикера украинской делегации в ТГК Алексея Арестовича, освобождать задержанного не будут, а "республики" виновны в вытеснении наблюдателей ОБСЕ с Донбасса.

"Двое суток базы ОБСЕ в Донецке и Горловке были блокированы. Вчера попытались выезжать, не пустили. Украинская делегация рассматривает эти действия, как системный подрыв полномочий миссии. В совокупности с непродлением мандата миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах перехода Донецк и Гуково, данные действия РФ мы расцениваем, как последовательную и сознательную политику, направленную на вытеснение ОБСЕ с оккупированных территорий, что является грубым подрывом системы безопасности в Европе ", - заявил спикер украинской делегации в ТГК Алексей Арестович.

Как писала "Страна", появилось видео обыска представителя "ЛНР" Андрея Косяка украинскими силовиками. Офицер "ЛНР" был задержан в зоне разведения, из-за чего сейчас разворачивается большой скандал с блокированием миссии ОБСЕ в Донецке и заморозкой "ЛНР" контактов с украинской стороной.