Советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович считает, что главными причинами ухудшения ситуации на Донбассе являются возобновление работы в "Нормандском формате" и месть главе государства Владимиру Зеленскому за визит в США, где он встретился с американским лидером Джо Байденом.

Об этом он сказал в интервью "Украинским новостям", обнародованном утром в среду, 29 сентября.

"Причиной обострения в последнее время является, в первую очередь, возобновление работы "Нормандского формата"... Во-вторых, это месть Зеленскому за визит в США", - сказал Арестович.

Также среди вероятных причин обострения ситуации в районе ООС спикер украинской делегации в ТКГ назвал масштабные российско-белорусские учения "Запад-2021". По его словам, военные РФ также проводили учения на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Вместе с тем, среди других причин обострения на Донбассе Арестович назвал также и выборы в Государственную думу России, в которых приняли участие около 200 тысяч жителей так называемых "ЛДНР".

"Они пытались вовлечь жителей временно оккупированных территорий, которые получили российские паспорта, им нужна повестка войны, чтобы сформировать общественное мнение под выборы", - добавил советник главы ОП.

Напомним, главком ВСУ Валерий Залужный отменил ключевую норму минских соглашений: запрет на открытие ответного огня без согласования с командованием. "Страна" разбиралась, что это значит для Донбасса и почему это решили сделать.

Также мы писали, что 8 сентября, по инициативе ФРГ состоялась видеоконференция советников "Нормандской четверки". Мы сообщали, о чем говорили стороны.