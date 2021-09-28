Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Киев выступает против замороженного конфликта на Донбассе. Однако привлекать международные миротворческие силы украинская власть не намерена.

Об этом он сказал 27 сентября в программе "Свобода слова на ICTV".

По словам Ермака, во время визита в Нью-Йорк для участия в 76-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Владимир Зеленский не обсуждал возможности привлечения миротворческих сил для урегулирования конфликта на Донбассе.

"И пока, я думаю, мы не на той стадии, чтобы обсуждать этот вопрос", - добавил он.

Также он сказал, что украинская сторона "категорически выступает против замороженного конфликта".

Он полагает, что для достижения мира "нужно сесть за стол переговоров непосредственно со стороной конфликта, которая не признает себя стороной конфликта, и договориться о начале прекращения войны и о начале возвращения Украине оккупированных территорий".

Ранее в той же программе Ермак сказал, что Киев хочет провести встречу Нормандской четверки до того, как закончатся полномочия Меркель.

В последнее время о том, что Россия является стороной конфликта, постоянно заявляют и на Западе.

Так, на видеоконференции политических советников и представителей МИД Нормандского формата, состоявшейся 17 сентября, со стороны Берлина и Парижа прозвучали слова о том, что конфликт на Донбассе является международным и происходит между Россией и Украиной.