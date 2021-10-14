Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита на Донбасс посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины в четверг, 14 октября.

Владимир Зеленский получил информацию о ситуации в зоне проведения Операции объединенных сил и ознакомился с особенностями применения противодронового ружья. Также он пообщался с военнослужащими и проверил, в каких условиях проходит служба на передовой.

В пресс-службе уточнили, что Зеленский поблагодарил украинских защитников за службу и вручил им подарки.

Ранее "Страна" информировала, что после выступления в День защитника Украины на Хортице перед курсантами военных лицеев президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс. В ее рамках он посетит Донецкую и Луганскую области. Кроме того, президент посетит Мариуполь, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитника Украины.

Также мы писали, что Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 15 октября заседание органа. СНБО соберется в 16:00.