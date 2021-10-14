Сегодня, 14 октября, в День защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти погибших, которая прошла в Киеве на Михайловской площади.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время церемонии Зеленский возложил цветы к Стене памяти погибших за Украину. После минуты молчания военный оркестр исполнил гимн нашей страны, а воины почетного караула салютовали шестью залпами.

Кроме Владимира Зеленского память погибших почтили руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Украины Андрей Таран, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

Помимо прочего, Зеленский осмотрел на Михайловской площади образцы современного вооружения и военной техники.

Напомним, утром Зеленский поздравил украинских военнослужащих с праздником. Он поблагодарил тех, кто воюет на Донбассе и вспомнил всех погибших.

Также "Страна" сообщала, что в День защитников и защитниц Украины Зеленский посетит остров Хортица.