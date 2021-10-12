Россия является стороной конфликта на Донбассе, и это будет зафиксировано в совместном с ЕС в заявлении, которое будет сделано в рамках саммита "Украина-ЕС", проходящего сегодня в Киеве.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"У меня вчера был разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном, и одной из ключевых тем саммита была координация шагов Украины и ЕС для достижения мира на востоке нашей страны. Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе полной мерой лежит на РФ, которая, несомненно, является стороной конфликта, что будет сегодня зафиксировано в совместном заявлении", - сказал Зеленский во время брифинга.

По его словам, под санкции ЕС должны попасть все те, кто принимал участие в выборах в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе.

"В санкционные списки должны попасть все, кто принимал участие в организации и проведении выборов в Государственную Думу Российской Федерации в оккупированном Крыму, городе Севастополь и временно оккупированных территориях Украины на Донбассе ", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня в Киеве проходит саммит "Украина-ЕС", в котором участвуют президент Евросовета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее "Страна" писала о том, что журналисты закрытых СМИ передадут на саммит Украина-ЕС письма о незаконности действий украинской власти.