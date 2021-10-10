В воскресенье, 10 октября, акция сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко под домом действующего украинского лидера Владимира Зеленского началась с традиционной кричалки "Путин х@йло, Зеля ссыкло".

"Мы видим незаконные посадки патриотов в то время как олигархи продолжают богатеть.

Зеленский "слил" операцию по Вагнеровцам и должен ответить за это",- заявляют участники акции.

Возле дома Зеленского собрались сторонники Порошенко. Фото: "Страна"

Напомним, после вчерашней стычки у дома Порошенко, которые устроили нанятые Банковой "активисты", "активисты" от близких к Порошенко структур собрались с ответным визитом к дому Владимира Зеленского.

При этом сторонников экс-президента Украины Порошенко под госдачей Зеленского, которая находится в Конча-Заспе, встречает большое количество правоохранителей.

Накануне в Козине Киевской области неизвестные мужчины пытались прорваться в дом Порошенко. В свою очередь сторонники экс-президента заградили им дорогу, началась потасовка. Митингующие заявили, что пришли к Порошенко спросить о его связях с Виктором Медведчуком, которому объявили подозрение в госизмене и пособничестве терроризму за покупку угля в "ЛДНР".