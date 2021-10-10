После вчерашней стычки у дома экс-президента Украины и лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, которые устроили нанятые Банковой "активисты", "активисты" от близких к Порошенко структур собираются с ответным визитом к дому действующего главы государства Владимира Зеленского.

На данный момент активисты собрались около торгового центра "Магеллан" и скоро будут стартовать автоколонной к госдаче Зеленского, которая находится в Конча-Заспе. Сейчас их около сотни человек.

Сегодняшнюю акцию участники назвали "За@бало".

"Политическое руководство страны саботирует расследование "Вагнерґейту". Власть врет нам об оффшорах Зеленского. Все кого это "За#бало" сегодня здесь",- говорится в заявлении участников акции.

Из известных участников замечен экс-министр транспорта Владимир Омелян.

Среди участников акции замечен Владимир Омелян. Фото: "Страна"

Напомним, в Козине Киевской области 9 октября неизвестные мужчины попытались прорваться в дом Петра Порошенко. Подтянувшиеся сторонники Порошенко заградили им дорогу, началась потасовка.

Сами прибывшие в Козин митингующие заявили, что пришли к Порошенко спросить о его связях с Виктором Медведчуком, которому накануне объявили подозрение в госизмене и пособничестве терроризму за покупку угля в "ЛДНР".

Накануне генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов рассказали о новом подозрении Медведчуку по поводу покупки угля у "ЛДНР" в конце 2014 – начале 2015 года.